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Toyota'nın Basketbol Robotu, Serbest Atışta Dünya Rekoru Kırdı (Video)

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Toyota'nın insansı robotu CUE 3, art arda 2.020 başarılı serbest atış yaparak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Toyota'nın Basketbol Robotu, Serbest Atışta Dünya Rekoru Kırdı (Video)

Toyota'nın yeni robotu, art arda serbest atış konusunda yeni bir dünya rekoru kırdı. Hiçbir atışı kaçırmadan 2.020 başarılı serbest atış yapan robot, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Toyota çalışanlarının gönüllü olarak boş zamanlarında üzerine çalıştığı CUE 3 isimli robot, ilk zamanlarında atışlar arasında tam üç dakikaya ihtiyaç duyuyordu. Bu süre, Guinness Rekorları tarafından 'art arda' tanımına uymadığı için Toyota, robotu geliştirmeye başladı.

 

 

Guinness Rekorları yetkilileri Toyota'ya rekoru kırma konusunu tekrar denemek isteyip istemediklerini sorduğu zaman ekip, hâlâ yavaş olan robotlarını geliştirdikleri için teklifi reddetmek zorunda kaldı.

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