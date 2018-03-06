Toz bulutu Çarşamba gece yarısına kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz bulutunun Çarşamba gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Dairenin açıklamasında, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması önerildi.
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz bulutunun Çarşamba gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Dairenin açıklamasında, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması önerildi.
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