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Toz-Duman operasyonu! 7 Tutuklu!

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Toz-Duman operasyonu! 7 Tutuklu!
Toz-Duman operasyonu! 7 Tutuklu!

NARKOTİK'TEN "TOZ DUMAN OPERASYONU"

PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün (27.10.2021) Lefkoşa ve Girne'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplamda 6 kilo 590 gr ağırlığında uyuşturucu madde (hintkeneviri, skunk ve Metamfetamin) ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan çok miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 zanlı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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