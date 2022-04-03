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Toza Dikkat

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Meteoroloji Dairesi Uyardı
Toza Dikkat

Saharadan gelen toz taşınımı ülkemizi etkisi altına aldı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada 4 Nisan pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini göstererek olan toz zerreciklerinin Kuzey Afrika üzerinden taşındığı ve ülkemizde kirlilik yarattığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların dikkatli ol ası uyarısında bulunuldu. İklim Bilimci Ergün Bey ise yaptığı açıklamada Sahara'dan gelen toz zerreciklerinin doğal yaşam için çok önemli olduğunu ve denizdeki fitoplanktonların gübrelenmesi anlamı taşıdığını vurguladı.

 Bey, Sahara tozlarının %64dünün “Silika” denilen bir madde içerdiğini ve 7 bin yıl önce bir göl olan Sahara Çölü'nün o dönemler “diatom” denilen planktonlarla dolu olduğunu ve bu canlıların hücre duvarlarının silikadan oluştuğunu, öldüklerinde bu silikanın kuma karıştığını belirtti.

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