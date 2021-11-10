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Tozlu hava 3 gün sürecek!

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Tozlu hava 3 gün sürecek!
Tozlu hava 3 gün sürecek!

Meteoroloji Dairesi Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, “Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” ifadelerine yer verildi.

Kirli ve tozlu havanın 13 Kasım Cumartesi gece yarısından sonra Adayı terk etmesi bekleniyor.

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