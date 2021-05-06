  • BIST 1.430
  • Altın 479,867
  • Dolar 8,3099
  • Euro 10,0208
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

Tozlu hava bir haftadır etkisini sürdürüyor… Toz salı güne kadar da etkili olacak

» »
Tozlu hava bir haftadır bölgedeki etkisini sürdürüyor. Toz, salı gününe kadar etkili olacak.
Tozlu hava bir haftadır etkisini sürdürüyor… Toz salı güne kadar da etkili olacak

Tozlu hava bir haftadır bölgedeki etkisini sürdürüyor. Toz, salı gününe kadar etkili olacak.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) açıklamada bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Cezayir’de derin bir alçak basınç sistemi var. Oradan kalkan toz, yüksek seviye rüzgarlarıyla bölgemize taşınmaya devam ediyor” dedi.

Tozun dağılması için yağışa veya rüzgara ihtiyaç olduğunu kaydeden Buran, “Yağış yok, rüzgar da tozun geldiği yönden estiğinden taşınım sürüyor” şeklinde konuştu.

 

Gezici alçak basınç sistemlerinin baharda Kuzey Afrika’ya düştüğünü, buradaki çölleşmiş alanlardan kaldırdığı tozu da bölgeye taşıdığını belirten Buran, “Bir haftadır bölge tozlu havanın etkisindeydi. Bu durumun salıya kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Bunun bugüne kadar karşılaştığı en uzun süreli toz taşınımlarından biri olduğunu da kaydeden Buran, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

4 -5 DERECE DÜŞEN SICAKLIKLAR YİNE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

 

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcaklıklar konusunda konuştu.

Raif İlker Buran, 39 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4-5 derecelik düşüşle, iç kesimlerde 33-36, sahillerde 25-28 dolaylarına seyrettiğini belirtti.

Buran, düşüşe rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini de kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:10
  • Sıcak ve nemli hava geliyor...30 Nisan 2021 Cuma 14:38
  • Hava bugün nasıl olacak?30 Nisan 2021 Cuma 08:11
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Nisan 2021 Perşembe 08:07
  • Tozlu Havanın Haftaya Perşembe Gününe Kadar Etkili Olması Bekleniyor28 Nisan 2021 Çarşamba 15:38
  • Hava Sıcaklığı 35 Dereceye Kadar Çıkacak28 Nisan 2021 Çarşamba 15:36
  • Hava bugün nasıl olacak?28 Nisan 2021 Çarşamba 08:09
  • Hava bugün nasıl olacak?27 Nisan 2021 Salı 08:09
  • Sıcaklıklar 30-33 derece dolaylarında olacak26 Nisan 2021 Pazartesi 14:47
  • Hava bugün nasıl olacak?26 Nisan 2021 Pazartesi 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti