Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak

Tozlu havaya dikkat! Tozlu hava bugünden itibaren hava kirliliği yaratacak. Meteoroloji Dairesi hafta sonu ve Pazartesi günü için ise yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yaratacağı hava kirliliği 14 Haziran Pazar günü öğle saatlerine kadar sürecek.

Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hafta sonu ve Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor.