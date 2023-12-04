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Tozlu hava çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek

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Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığını ve 6 Aralık Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olma tavsiyesinde bu
Tozlu hava çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığını ve 6 Aralık Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olma tavsiyesinde bulunuldu.

Orta Doğu’dan taşınan toz zerrecikleri bölgede hava kirliliği yaratıyor.

Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın 6 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’e kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olma yönünde tavsiyesinde bulundu.

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