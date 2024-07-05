Tozlu hava yarın gidiyor; Sıcaklık 42’leri bulacak

BRT ekranlarında meteoroloji bülteni sunan Meteoroloji Dairesi eski müdürlerinden Fehmi Oktay, tozlu havanın KKTC’yi yarın öğleden sonra terk edeceğini, yarından sonrada hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçeceğini söyledi.
Oktay, “Yarın Kıbrıs’ta hava az bulutlu, bugün Lefkoşa’da sıcaklık 37 derecelerde… Yarın 39 dereceye sonraki gün ise 41-42 dereceleri bulacak. Tozlu hava yarın öğleden sonra ülkeyi terk edecek” dedi.
En düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa 21, Girne 23, Lefke 25, Güzelyurt 18, Alevkayası- iskele-Larnaka 22, Mağusa 20, Yenierenköy-Mehmetçik 24, Limasol 23, Baf 22, Trodos 17 derece olacak.
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