TPAO ve BOTAŞ Katar’a mı satılacak?

CHP’li Ali Mahir Başarır, AKP’nin “dost” dediği Katar’ın Kıbrıs Rum Yönetimi izni ile ABD’li şirketle doğalgaz ve petrol araması yaptığına, TPAO ve BOTAŞ’ın Katar’a satılacağı iddialarına dikkati çekti

Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri yeniden TBMM gündeminde. Konuya ilişkin soru önergesinin ardından AKP’nin ve yandaş basının hedef aldığı Başarır, ikinci bir önerge daha verdi.

Başarır, Akdeniz’de açık deniz yerine kıyı şeridinde arama yapılmasına, pozitif sonuç elde edilemediği halde sondaj gemesinin Alanya 1 kuyusunda 40 gün boş bekletilmesine dikkati çekmek için daha önce konuyu Meclis’e taşıdığını anımsattı. Önergesinin “CHP petrol ve doğalgaz aramızı hazmedemiyor, Akdeniz’de kuyular kapatılsın istiyor, Rum ağzı ile konuşuyor” diye çarpıtıldığını belirten Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yeni sorular yöneltti.

TPAO’NUN İÇİ BOŞALTILDI

Akdeniz’de petrol araması yapılmasına itirazı olmadığını vurgulayan Başarır, “Ancak bu aramaları sadece kıyılarımıza yakın yerlerde değil, bir an önce münhasır ekonomik bölgelerde ve bizim de hakkımız olan 1,4,5,6, ve 7 nolu bloklarda da yapmalıyız” dedi.

Varlık Fonu’na devredilmesiyle birikte TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirileceği, hatta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izni ile 10. Bölge’de ABD’li Exonmobil şirketi ile ortak arama yapan Katarlılara satılacağı iddialarını gündeme geldiğini anımsatan Ali Mahir Başarır, “Geldiğimiz süreçte TPAO’nun içi boşaltılmış, sondaj ve kuyu tamamlama grupları kaldırılmıştır. ”dedi.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Başarır, Bakan Dönmez’e, “Her fırsatta dostumuz dediğiniz Katarlıların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izni ile 10. Bölge’de Güney Kıbrıs Yönetimi ile birlikte Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapan Katarlılara, TPAO ve BOTAŞ’ın satılacağı iddiaları doğru mudur diye sordu.