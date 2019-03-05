  • BIST 104.285
  • Altın 222,621
  • Dolar 5,3804
  • Euro 6,0940
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

TPAO ve BOTAŞ Katar’a mı satılacak?

»
CHP’li Ali Mahir Başarır, AKP’nin “dost” dediği Katar’ın Kıbrıs Rum Yönetimi izni ile ABD’li şirketle doğalgaz ve petrol araması yaptığına, TPAO ve BOTAŞ’ın Katar’a satılacağı iddialarına dikkati çekti
TPAO ve BOTAŞ Katar’a mı satılacak?

Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri yeniden TBMM gündeminde. Konuya ilişkin soru önergesinin ardından AKP’nin ve yandaş basının hedef aldığı Başarır, ikinci bir önerge daha verdi.

Başarır, Akdeniz’de açık deniz yerine kıyı şeridinde arama yapılmasına, pozitif sonuç elde edilemediği halde sondaj gemesinin Alanya 1 kuyusunda 40 gün boş bekletilmesine dikkati çekmek için daha önce konuyu Meclis’e taşıdığını anımsattı. Önergesinin “CHP petrol ve doğalgaz aramızı hazmedemiyor, Akdeniz’de kuyular kapatılsın istiyor, Rum ağzı ile konuşuyor” diye çarpıtıldığını belirten Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yeni sorular yöneltti.

TPAO’NUN İÇİ BOŞALTILDI

Akdeniz’de petrol araması yapılmasına itirazı olmadığını vurgulayan Başarır, “Ancak bu aramaları sadece kıyılarımıza yakın yerlerde değil, bir an önce münhasır ekonomik bölgelerde ve bizim de hakkımız olan 1,4,5,6, ve 7 nolu bloklarda da yapmalıyız” dedi.

Varlık Fonu’na devredilmesiyle birikte TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirileceği, hatta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izni ile 10. Bölge’de ABD’li Exonmobil şirketi ile ortak arama yapan Katarlılara satılacağı iddialarını gündeme geldiğini anımsatan Ali Mahir Başarır, “Geldiğimiz süreçte TPAO’nun içi boşaltılmış, sondaj ve kuyu tamamlama grupları kaldırılmıştır. ”dedi.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Başarır, Bakan Dönmez’e, “Her fırsatta dostumuz dediğiniz Katarlıların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izni ile 10. Bölge’de Güney Kıbrıs Yönetimi ile birlikte Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapan Katarlılara, TPAO ve BOTAŞ’ın satılacağı iddiaları doğru mudur diye sordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix zammı test etmiş05 Mart 2019 Salı 12:50
  • Halı sahadaki öğretmenleri gözaltına aldıran savcının savunması ortaya çıktı05 Mart 2019 Salı 12:28
  • Ferhat Tunç Türkiye'den ayrıldı: Yurt dışında devam edeceğim05 Mart 2019 Salı 12:27
  • Binali Yıldırım'ın adaylığı düşürülmeli diyen YSK üyesinden dikkat çeken şerh05 Mart 2019 Salı 12:26
  • THY'nin kârı 5 kattan fazla arttı05 Mart 2019 Salı 12:15
  • Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşına ilişkin açıklama05 Mart 2019 Salı 12:13
  • ABD'den Türkiye'ye tehdit: "Çok geniş kapsamlı sonuçları olur"05 Mart 2019 Salı 10:22
  • İlber Ortaylı: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz04 Mart 2019 Pazartesi 22:30
  • Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı04 Mart 2019 Pazartesi 21:33
  • Trabzon'da 'öldü' dediler,cenaze hazırlıkları başlamışken Samsun'da dirildi04 Mart 2019 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti