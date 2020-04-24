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TR-Diyanet yanıtladı; kolonya ve parfüm orucu bozar mı?

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TR-Diyanet yanıtladı; kolonya ve parfüm orucu bozar mı?
TR-Diyanet yanıtladı; kolonya ve parfüm orucu bozar mı?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Ramazan ayına denk gelince korunmak için sık sık kullanılan kolonyanın orucu bozma ihtimali bir kez daha akıllara geldi. Diyanet'in yayınlarına göre ise kolonya ve parfüm orucu bozmuyor.

Her yıl Ramazan ayında arkadaş ortamlarında konuşulan konulardan biridir "Kolonya, parfüm orucu bozar mı?" kimileri her ihtimale karşı kolonya kullanımına Ramazan'da ara verse de bu sene durum farklı.

Çünkü kolonya ve dezenfektan uzmanlar tarafından da koronavirüse karşı kullanımı tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan 'Oruç İlmihali' kitabında bu soruya cevap bulunuyor. Hocalar, "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.1587724417069-oo.jpg

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