TR- Yasağı ihlal edip trafiğe çıktı; sosyal medyada paylaşıp kendini ele verdi

Konya’da sokağa çıkma yasağına rağmen trafiğe çıkan, otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 1516 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan video üzerine söz konusu sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

‘Polise yakalanmadan’ başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, “Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de” diyor ve aracını çalıştırıp şöyle devam ediyor: “Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke her gün sokağa çıkma yasağı olsa.”

Aracının lastiklerini kaydıran ve başka tehlikeli hareketler de yapan D.G, polis tarafından yakalanınca şunları söyledi: “Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım.”