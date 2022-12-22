Trabzon Belediye Başkan Vekili Ataman: Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz

Trabzon Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, KKTC’den gelen basın mensuplarının onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemekte KKTC’nin Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay da hazır bulundu.

Belediye Başkan Vekili Ataman, yemek öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak KKTC-Trabzon arasında karşılıklı direk uçuşlarının başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataman, “Direk uçuşların olması can, kan, gönül bağımız olan bir ülkeye direk bağlanmış olması bizim için çok kıymetli” diyerek KKTC’den gelen basın mensuplarını Trabzon’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs’a büyük önem verdiğine işaret eden Ataman, Kıbrıs Türk Mukavemetinin en ciddi destek bulduğu yerlerden bir tanesini Trabzon şehri olduğunu söyledi.

Trabzon’da birçok yerleşim yerine Kıbrıs’daki yerleşim yeri ve bölgelerinin adının verildiğini bunun da tesadüf olmadığını dile getiren Ataman, “Karadenizlilerin o gün ki zor savaş şartlarında Kıbrıs’ı tercih edip oraya yerleşmeleri de tesadüfi değildir, Karşılıklı olarak Kıbrıs’ın Türkiye güçlendikçe daha da güçlenen Kıbrıs’ın bilinirliği tanınırlığı açısından da bu seferlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ataman, Trabzon’un dışarıdan çok ciddi bir turist aldığına işaret ederek bölgeyi ziyaret eden turistlerin artık çok rahat bir şekilde KKTC’ye gidebileceklerini belirtti.

Ataman, “Geçtiğimiz günlerde atılan birkaç adım var Azerbaycan, Türkiye ve Kıbrıs’tan temsilcilerin bir arada bulunması da çok kıymetliydi. Kıbrıs hak ettiği seviyeyi bugün Türkiye’nin lider ülke pozisyonundaki güçlü Türkiye’nin sayesinde Kıbrıs hak ettiği duruma doğru ilerlediğini görüyoruz” ifadelerini kullanarak, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ÇAĞATAY

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da hafta da iki kez Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere Trabzon’a direk uçuşların başladığını kaydederek bu durumun gerek turizmi, gerek ekonomiyi gerekse ulaşımı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

KKTC-Trabzon arası karşılıklı uçuşların başlaması için çok ciddi bir istek ve talep olduğunu dile getiren Çağatay, uçuşların başlamasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Çağatay, Trabzon halkının Kıbrıs Türk halkına büyük önem verdiğini de söyleyerek, direk uçuşların başlaması ile birlikte ulaşımın hem maddi hem de manevi olarak daha kolay hale geldiğini sözlerine ekledi.