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Trabzon'da bekçiyi ısıran köpek gözaltına alındı

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Trabzon'da 4 bekçi ile 3 genç arasında ‘laf atma’ meselesinden arbede çıktı. Bu sırada ‘kurt melezi’ cinsi sahipsiz köpek, bekçilerden birini bacağından ısırdı.
Trabzon'da bekçiyi ısıran köpek gözaltına alındı

Gözaltına alınan gençler serbest bırakılırken, köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bağlandı. Soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) girişimleri sonucu, barınağa yerleştirildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki arbede sırasında bekçi bacağı ısıran köpek iki günlük gözaltı süresi sonunda barınağa götürüldü. 

Olay, 13 Ağustos'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında ‘laf atma’ meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Çevredeki ‘kurt melezi’ cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Başıboş köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

'SİLAH' SAYILAN KÖPEK BARINAĞA YERLEŞTİRİLDİ

Bekçilerin şikâyetiyle açılan soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen ve uyutulacağı iddia edilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti. Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan köpek, barınağa yerleştirildi.

Şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest kalırken, yaralı bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar, olayda yanlış anlaşılma olduğunu ve kendilerine ait olmadığını belirtikleri köpeğin suçsuz olduğunu savundu.

‘KÖPEĞİN HİÇBİR SUÇU YOK’

Olay gecesi kavgaya karışanlardan Emirhan Ç. de köpeğe komut vermediklerini savunarak, “Köpeğe bizim komut verdiğimizi söyledikleri için köpek 'silah' yerine geçti. Köpek bizim değil ve suçsuz. Köpek, sokak köpeği, kimliği yok. 'Isırdı' diye sadece bu köpeği aldılar. Hafta sonu olması nedeniyle 2 gün karakol önünde tutuldu. Suyunu yemeğini biz götürdük. Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok" dedi.

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