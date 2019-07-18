Trabzon'da 'Kürdistan' bayrağı açan turiste linç girişimi (Video)

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden 50 kişilik turist kafilesi geldi. Turist kafilesinden bir kişi IKBY bayrağıyla çektirmek istedi. Ancak çevredikler bayrağa tepki gösterere turiste saldırdı. Linç girişimine dönüşen saldırıda videoyu çeken kişinin de hakaret ve küfür ettiği duyuluyor. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.