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Trabzon'da 'öldü' dediler,cenaze hazırlıkları başlamışken Samsun'da dirildi

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Trabzon'da geçirdiği felç sonucu "Öldü" denilen ve memleketi Ağrı'da cenaze hazırlıkları yapılan 66 yaşındaki Zeki Yıldız, Samsun'da yapılan tedavinin ardından ayağa kalktı.
Trabzon'da 'öldü' dediler,cenaze hazırlıkları başlamışken Samsun'da dirildi

Memleketi Ağrı'dan Trabzon'daki oğlunun yanına misafirliğe giden Zeki Yıldız, oğlunun evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede toplardamar tıkanması tanısı konulan Yıldız, iki gün yoğun bakım servisinde kaldırıldı. "Öldü" gözüyle bakılan Yıldız'ın memleketinde cenaze hazırlıkları yapıldı. Doktorlar son bir umut için hastayı Samsun Sağlık Müdürlüğü Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Yıldız, 112 ambulansı ile solunum cihazına bağlı olarak 4 saatte Samsun'a getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde 3 saatlik bir operasyonla anjiyo uygulanan Yıldız, tedaviye cevap vererek kendine geldi. Samsun'a Yıldız'ın cenazesini almak için gelen akrabaları, ayağa kalkıp yürümeye başlayan Yıldız'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

‘ÖBÜR DÜNYAYA GİDİP GELDİM'

Trabzon'da fenalaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamayan ve gözlerini Samsun'da açan Zeki Yıldız, "Öbür dünyaya gidip geldim. Şu anda iyiyim. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

 

Babasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahattin Yıldız, "Ağrı Patnosluyuz. 20 yıldır Trabzon'da oturuyorum. 10 kardeşiz. Babam 2 ay önce bize geldi. Bir sabah fenalaştı. Hiç hareket edemiyordu. Hastaneye kaldırdık. İki gün yoğun bakımda kaldı. Biz acilde bekliyorduk. Makineye bağlıydı. Babamın yanına girenler 'ölmüş' diyordu. Doktorlar da pek ümit vermedi. Bizi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada müdahale yapıldıktan sonra kendine geldi. Öldü gözüyle bakıyorduk. Memlekete telefon açtık. Cenaze hazırlıkları yaptırdık. Memleketten 20-30 kişi akrabamız geldi. Cenaze için geldiler. Ama böyle düzeldiğini görünce onlar da şaşırdı. İnanamadılar. Şu an durumu iyi. Allah'a şükür. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

‘10 DAKİKA İÇERİSİNDE HASTAYA MÜDAHALE ETTİK'

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kürşad Akpınar, "Hastamız bize Trabzon'dan yönlendirildi. Orada makineye bağlıydı. Tanısında beyin toplardamarlarında tıkanma tanısı vardı. Bize bilgi gelince inme merkezimizde anjiyo cihazını hazırladık. Hastanemize girdikten sonra 10 dakika içerisinde hastaya müdahale ettik. Anestezi hekimimizin desteğiyle hastayı anjiyoya aldık. Toplardamardaki pıhtıları alıp damarların açılmasını sağladık. Tabii, bu işlem hayat kurtarıcı bir tedavi oldu. İki gün hastayı takip ettik. Yemek yemeye başladı. Şu an eski haline geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

‘İLK DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ'

Beynin toplardamar tıkanmasının inme hastalarının yüzde 1'ini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Akpınar, "Yüzde 15 hastada tedavi verilmesine rağmen yanıt alınamayarak hasta giderek kötüleşiyor. Bu hastamız da Trabzon'da uygun tanıdan sonra uygun tedavi başlanmış ve tedaviye cevap alınamadığı için bize gönderildi. İnme Merkezimiz açılalı 2 yıl oldu. Bu güne kadar 150 hastaya atardamardan müdahale ettik. Bu hastamızla birlikte hastanemizde ilk defa toplardamardan anjiyografi ile bir hastaya müdahale ettik. Çok güzel bir sonuç aldık. Hastamız şu an iyi durumda. Bu konuda dakikalar çok önemli. İlk 6 saat çok çok önemli. 6 saatten sonra bu tarz hastaların geri dönüşü pek sağlıklı olmuyor. Hasta yakınlarının bu konuda bilinçli olmalı. Hemen 112'ye haber vermeleri gerekiyor. Bu işte çok fazla bölümün desteği var. Bu bir ekip işi. Sağlık Bakanlığımız bu konulara çok önem veriyor. Samsun İl Müdürlüğümüz ve başhekimimiz de bize destek oluyor" açıklamalarında bulundu.

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