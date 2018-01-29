  • BIST 120.119
  • Altın 163,442
  • Dolar 3,7818
  • Euro 4,6759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphane olacak

»
Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphane olacak
Trabzon Havalimanı’nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağı Trabzon’da kültür ve sanata hizmet edecek

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı belirlenecek uygun bir bölgede konuşlandırarak kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi. Sabancı’nın da uçağın Trabzon’da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini öğrenildi. Başkan Gümrükçüoğlu böyle bir projenin şehirde uygulanmasının kazanın kötü hatırlarını da azaltabileceğini kaydetti.

Trabzon havalimanına indikten sonra pistten kayarak denize doğru sürüklenmesi neticesinde çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğinin 24 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Pegasus Hava Yolları Başkanı Sayın Ali Sabancı ve firma yetkilileri ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu da olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceklerini ifade ettiler. Uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıkları, bu konuda gayret göstereceklerini ve talebimizi değerlendirip sonucunu bizle bildireceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

162 yolcunun ve 6 mürettebatın hiç birinin burnunun kanamaması ve hayat kaybı olmaması sonrasında bir kez daha geçmiş olsun dileklerini paylaşan Başkan Gümrükçüoğlu, “Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve şehrin kuşaklarına, kültürü ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

PEGASUS HAVAYOLLARI PROJEYE SICAK BAKTI

Pegasus Havayollarına pistin çıkan uçağın kütüphane olması için teklifte bulunduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Bu çerçevede gelişen günler içinde Pegasus Havayolları’nın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü hem diğer ekiplerinin şehrimizi ziyaret etmeleri, yolcularımıza, şehrimizin mülki idarecilerine, yöneticilerini ziyaret etmelerinden memnun olduk. Bu süreç takip edilip devam ederken, Pegasus Havayolları’nın kayan yerden çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğini 24 Ocak tarihi ile bilgi edildik. Bunun sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak o kötü hatıranın biraz olsa da telafi edilebilmesi, biraz olsa da hatıralarda başka güzel bir hatıraya doğru döndürülerek bir yerde etkisinin de süreç içinde ortadan kalkması için Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurarak seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

afaaa.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump - Erdoğan görüşmesi25 Ocak 2018 Perşembe 13:05
  • Türkiye'de işçi ölümlerinde tablo kararıyor24 Ocak 2018 Çarşamba 19:25
  • Erdoğan: "TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor"24 Ocak 2018 Çarşamba 19:23
  • Türkiye ve Almanya Afrin'i görüşecek24 Ocak 2018 Çarşamba 19:22
  • Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek: AB ile ilişkiler dipten döndü24 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
  • Uğur Mumcu'nun tarihe geçen sözleri24 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
  • Uğur Mumcu’ya 25 yıllık hasret24 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
  • ABD ve Fransa'dan Türkiye'ye itidal çağrısı23 Ocak 2018 Salı 18:34
  • Türkiye genelinde Afrin gözaltıları devam ediyor23 Ocak 2018 Salı 12:37
  • Sosyal medyada Afrin paylaşımlarına gözaltı22 Ocak 2018 Pazartesi 17:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti