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Trabzonspor 3 puanı 2. yarıda aldı

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Trabzonspor 3 puanı 2. yarıda aldı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Özer Hurmacı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Olcan Adın'ın yaptığı ortada Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın 58. dakikasında Trabzonspor beraberliği yakaladı. Onazi'nin pasıyla topla buluşan N'Doye, güzel bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

75. dakikada kaleci Bora'nın müdahalesiyle Rodallega'nın yerde kalmasına hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 

77. dakikada Trabzonspor penaltıdan golü buldu. Uğur Demirok'un kullandığı penaltı atışında top sol alt köşeden ağlara gitti: 1-2

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Castillo'nun pasında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinin üzerinden altıpas gerisine aşırttığı topa yatarak vuran N'Doye, meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 1-3

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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