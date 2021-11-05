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Trabzonspor Derbisi Öncesi Flaş Gelişme! Valentin Rosier

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Trabzonspor Derbisi Öncesi Flaş Gelişme! Valentin Rosier

 Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, teknik heyetle iletişime geçti.

Yıldız futbolcu, Trabzonspor derbisinde oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rosier'in, Trabzonspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında forma giyemeyen Valentin Rosier'in son durumu merak konusu olmuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'la oynayacakları maçı dönüm noktası olarak gören Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşandı.

Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı.

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