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Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 162 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.

Fenerbahçe, deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor.

Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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