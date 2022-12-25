Trabzonspor lider Fenerbahçe’yi devirdi!

Ve Süper Lig'e dönüş maçında Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi 2-0 devirdi. Akyazı Stadı'nda Maxi Gomez ve Trezeguet'in attığı gollerle 3 puanı alan son şampiyon Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan maçta Trabzonspor lider Fenerbahçe’yi sahasında 2-0 mağlup etti. Dünya Kupası dönüşü ligdeki ilk derbi heyecanında Trabzonspor ezeli rakibini devirip 3 puanın sahibi oldu.

40 bin kişilik seyirci desteği ile Fenerbahçe’nin karşısına çıkan son şampiyon Maxi Gomez ve Trezeguet’in golleriyle zafere ulaştı.

CRESPO ATILDI F.BAHÇE YIKILDI

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Abdullah Avcı’nın takımı, Fenerbahçe’nin 10 kişi kalmasıyla kontrolü iyice eline aldı.

57’de gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılan Crespo sarı lacivertlileri 10 kişi bıraktı. 4 dakika sonra sahneye çıkan golcü Maxi Gomez takımını 1-0 öne geçirdi.

PERDEYİ GOMEZ AÇTI

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Anastasios Bakasetas savunmanın arkasına koşu yapan Maxi Gomez’e gönderdiği havadan ara pasında Maxi Gomez sol çaprazdan topla buluşup bire bir pozisyonda kaldı. Sol çaprazda ilk önce topu göğsü ile kontrol eden Maxi Gomez sağ ayağıyla yere çarptırdığı gelişine vole vuruşu ile topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

Bu sezon iç sahadaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında atan Maxi Gomez seyirciyle birlikte müthiş bir sevinç yaşadı. Eksik kalan Fenerbahçe kalan bölümde varlık gösteremedi.

KAPANIŞI TREZEGUET YAPTI

Jorge Jesus yaptığı hamlelerle skoru değiştiremedi ve 10 dakikalık uzatma bölümünün son anında Trezeguet sahneye çıktı.

Maçı bitiren müthiş bir füze çıkaran Mısırlı golcü Altay’ı mağlup etti ve son noktayı koydu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26’ya çıkardı ve 29 puanda kalan Fenerbahçe ile farkı 3 puana indirdi.

Gelecek hafta Fenerbahçe Hatayspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

TRABZONSPOR’DAN MUHTEŞEM SERİ! KAYBETMİYOR…

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 663 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, iç sahada en fazla puan toplayan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon ise ligde taraftarı önünde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Fenerbahçe’yi de devirerek iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.