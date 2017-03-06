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Trabzonspor Okay'ın sözleşmesini uzatmak istiyor

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Trabzonspor Okay'ın sözleşmesini uzatmak istiyor
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u Okay'ın attığı golle 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 22 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı hedefliyor.

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, istikrarlı görüntüsüyle de beğeni kazandı.

Karadeniz ekibine 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer edilen genç oyuncu, 2 sezonda 65 karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan Okay, 2 bin 813 dakika görev yaptı. Bordo-mavili futbolcu ligde 2, Avrupa'da 1 gol olmak üzere 3 golle sezonu tamamladı.

Bu sezon 4 gol attı

Okay, bu sezon ise Spor Toto Süper Lig'de 21 maçta 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 karşılaşmada 3 olmak üzere toplam 29 maçta 4 gol atarak skora katkı yaptı.

Ligde 1-0'lık Kardemir Karabükspor maçında takımının tek golünü kaydeden Okay, Kasımpaşa ve Adanaspor maçlarında da golleri hazırlayan isim oldu. Trabzonspor, Okay'ın skora katkı verdiği bu 3 karşılaşmada da galip gelerek 9 puanı hanesine yazdırdı.

Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Serhat Ardahanspor, Çorum Belediyespor ve Kızılcabölükspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.

Çubukçu: Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okay Yokuşlu'nun genç yaşına karşın bordo-mavili takımda istikrarı yakalayan oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Okay'ın takım içinde sevilen bir futbolcu olduğunu ifade eden Çubukçu, "Okay, sevdiğimiz, karakterli bir oyuncu. Yusuf Yazıcı ile anlaştık. Okay'ın da takımda uzun yıllar kalmasını ve başarılara katkı yapmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

Çubukçu, futbolcu ve menajeriyle bir ön görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Kendisi de Trabzonspor'da huzurlu olduğunu söylüyor. Biz de onunla devam etmeyi istiyoruz. Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Sözleşmesini yakın zamanda uzatacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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