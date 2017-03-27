Trabzonspor yeni stadında dolu tribünlere oynuyor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayanTrabzonspor'un seyirci sayısı arttı.

Seyirci kapasitesi 24 bin 159 olan Hüseyin Avni Aker Stadı'na ligin ikinci bölümünde veda eden bordo-mavililer, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray karşılaşmalarını açılışı gerçekleştirilen 41 bin 461 seyirci kapasiteliMedical Park Arena'da yaptı.

Bordo-mavili takımın yeni stadında Gaziantepspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı 23 bin 56 taraftar izledi. Bu maçta tribün cezası alan ve 11 bin 500 taraftarın tribüne giremediği Aytemiz Alanyaspor maçını ise 21 bin 15 taraftar takip etti. Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 20 bin 77, son oynanan Galatasaray maçını da 33 bin 809 taraftar izlerken, 4 maçta toplam seyirci sayısı 97 bin 957 oldu.

Hüseyin Avni Aker'deki maçlar

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki toplam 6 maçını 58 bin 225 taraftar izlerken karşılaşma başına 9 bin 705 taraftar tribünde yer aldı.

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon 29. haftadaki Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı aldığı 4 maç seyircisiz oynama ve 1 maç da tribün cezası nedeniyle sezona taraftar desteğinden yoksun başladı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Kasımpaşa ve Osmanlıspor karşılaşmalarını seyircisiz oynayan bordo-mavililerin, Atiker Konyaspor karşılaşmasını ise bin 818 taraftar izledi.

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçında 9 bin 613, Çaykur Rizespor maçında 8 bin 723, Antalyaspor maçında 12 bin 111, Adanaspor maçında 6 bin 241, Fenerbahçe maçında da 19 bin 719 taraftar desteğini arkasında buldu.

Çubukçu: Yeni stadımız olumlu etki yaptı

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında taraftar desteğiyle beraber gelen saha sonuçlarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni stadın camiaya olumlu etki yaptığını aktaran Çubukçu, "Ligin ikinci yarısındaki performansımızda yeni stadımız ve taraftarımızın desteği önemli etki yaptı. Taraftarlarımız kış şartlarına, tribün cezasına karşın takımını yalnız bırakmadı ve ligdeki seyirci ortalamasının üzerine çıktık. Galatasaray maçında da seyirci rekoru kırdık. İlk yarıda kötü bir dönem geçirmiştik. Taraftarımızla hep birlikte zor günleri geride bırakarak ayağa kalkmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Keyif veren bir futbol ortaya koyarak güzel günler geçirmek istediklerini anlatan Çubukçu, şunları kaydetti:

"Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmenin gayreti içindeyiz. Her zaman diyoruz; bizim için en önemli maçımız önümüzdeki oynayacağımız karşılaşmadır. Çaykur Rizespor maçını da kazanarak 2017 yılında yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa'da yoktuk. Gelecek yıl Avrupa kupalarında olan bir Trabzonspor istiyoruz."