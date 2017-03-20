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Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu

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Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Sezon başı hayal kırıklığı yaşatan N'Doye 2017'de kritik gollere imza attı

Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcuDame N'Doye, bu sezon ise özellikle son haftalarda kritik golleriyle takımına katkı sağladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'den transfer edilerek 3 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti paraya anlaşmıştı.

Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamayan N'Doye, beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İngiltere'nin Sunderland ekibine kiralandı.

Sunderland'de 11 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a döndü. Karadeniz temsilcisinin Slovakya kampına alınmayan ve gönderilmesi gündeme gelen N'Doye, fiyatında indirime gidilince Macaristan'da yapılan ikinci etap kampının son bölümlerine dahil edildi.

4. golüne ulaştı

İki yıllık ücretinde 1 milyon 600 bin avro indirime giden Senegalli futbolcu, son 2 haftada attığı kritik gollerle ligde 4. golüne ulaştı.

Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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