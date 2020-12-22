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Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti

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Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1937 yılında Trabzon'da doğan Özkan Sümer Trabzonspor formasıyla profesyonel olarak futbol da oynadı.

Trabzonspor, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye milli futbol takımının teknik direktörlüğünü de üstlenen Sümer, 2001-2003 yılları arasında Trabzon temsilcisinin kulüp başkanlığı görevini üstlendi.

Trabzonspor: Camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun

Trabzonspor'dan Sümer'in vefatına ilişkin bir açıklama yapıldı:

Quote Message: Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun.

Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun.

 

TFF'den açıklama

Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Quote Message: Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

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