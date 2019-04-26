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Trabzonspor'un eski futbolcusu maç sırasında yaşamını yitirdi

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Bir dönem Trabzonspor kadrosunda da yer alan Burundili orta saha oyuncusu Faty Papy, maç esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor'un eski futbolcusu maç sırasında yaşamını yitirdi

2008-2009 sezonunda devre arası transfer döneminde Trabzonspor’un renklerine bağladığı 28 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Faty Papy, yarı profesyonel olarak forma giydiği eSwatini (eski adıyla Swaziland) ekibi Malanti Chiefs formasıyla çıktığı bir maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bonservisinin Trabzonspor’da olduğu dönemde Hollanda ekibi MVV Maastricht’e kiralık olarak gönderilen ve Ocak 2011’de bordo-mavili ekipten ayrılan Papy, Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre 2016’da iki kez maç esnasında baygınlık geçirmişti.

Güney Afrika temsilcileri Bidvest Wits FC ve Real Kings ile yollarını da bu kalp rahatsızlığı sebebiyle ayırmak durumunda kalan Papy, doktorların tüm uyarılarına rağmen futbol hayatına devam ediyordu. Geçen hafta Güney Afrika’da yayın yapan Soccer Laduma dergisine röportaj veren Papy, “kalbinin sağ bölümünün düzgün çalışmadığını” ifade etmişti.

Trabzonspor da Faty Papy’nin ölümü sonrası kulübün resmi yayın organlarından başsağlığı mesajı yayınladı.

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