Trabzonspor’un kasası doluyor! Tarihi hedef

Süper Lig şampiyonluğu Trabzonspor'un kaderini sadece manevi açıdan değil maddi olarak da değiştirebilir. Yaklaşık 2 milyar TL borcu bulunan bordo-mavililer, tarihi bir gelirin eşiğinde…

Trabzonspor, lig katılım payı, maç ve şampiyonluk primleriyle birlikte yaklaşık 150 milyon TL'yi kasasına koymayı garantiledi. Yönetim, lisanslı ürünlere ilgiden çok memnun; TS Club mağazalarının rekor kırdığı vurgulanıyor. Ayrıca, Medical Park Stadı'ndaki tahribat nedeniyle Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması ve büyük gelir sağlanması hedefleniyor. 8. şampiyonluk heykeli için 1 milyon TL'lik bağış kampanyası da büyük ilgi görüyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde 100 milyon TL'lik ek gelir de cabası…

Tarihi hedef ise en az 1.5 milyar TL'lik gelir…