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Trabzonspor’un ‘şampiyonluk maçı’ biletleri 26 saniyede satıldı

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Trabzonspor’un Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesine kesin gözüyle bakılan maçın biletleri yarım dakikada tükendi.
Trabzonspor’un ‘şampiyonluk maçı’ biletleri 26 saniyede satıldı
Fotoğraflar: AA

Bordo mavili ekip, 34 haftası geride kalan Süper Lig’de gelecek dört maçında 1 puan dahi alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor’un 30 Nisan saat 20:30’da evinde oynayacağı Antalyaspor maçı için biletler bugün satışa çıkarıldı.

En ucuzu 500 liraya satılan biletler 26,83 saniyede tükendi.

Toplamda 40 bin 782 biletin 27 bin 958’i daha önce kombine olarak satılmıştı. Bu nedenle Antalyaspor maçında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açılmıştı.

Trabzonspor, 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’nin 11 puan önünde lider konumda.

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