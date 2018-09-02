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Trafiğe bir can daha!

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Mağusa'da aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 72 yaşındaki İlyas Avşar kurtarılamadı.
Trafiğe bir can daha!

Araç sürücüsü Oguz Padak ise polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 11:40 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza, 72 yaşındaki İlyas Avşar’ın bisikleti ile Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada sağa dönmek isterken o esnada bulvar üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Oğuz Padak’ın kullandığı salon aracın kendisine çarpması sonucu meydana geldi.

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