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Trafiğe bir can daha !

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Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Trafiğe bir can daha !

Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki İlter Taşpınar yaşamını yitirdi

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Polisten yapılan açıklama şöyle;

Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası 10.3.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu 4-5 km'leri arasında, Fatma Yakupoğluları (K-50), yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlter Taşpınar (K-27) yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmaya müteakip PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil (E-35) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırdılar.

yenicekoy_kaza3.jpgKazada ağır yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Diğer yaralıların ise  tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

 

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