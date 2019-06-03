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Trafiğe bir can daha!

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Trafiğe bir can daha!
Trafiğe bir can daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 5 Mayıs 2019 tarihinde, Haspolat’ta Sanayii Yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MP 923 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tekedoğan (E-42), Adana’da tedavi görmekte olduğu hastanede dün yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazada 8 yaşındaki kızı Filiz Tekedoğan da ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Haspolat  Sanayi Yolu, Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada sürücüyle birlikte, araçta yolcu olan çocuk yaralandı. Çocuk yoğun bakım servisinde.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 13:40 sıralarında oldu.

İbrahim Tekeboğan (E-42) yönetimindeki MP 926 plakalı salon araç, yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonucu araçta sıkışan araç sürücüsü  İbrahim Tekeboğan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücüyle birlikte, araçta yolcu olarak bulunan Filiz Tekeboğan (K-8) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 8 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

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