  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Trafiğe bir can daha!

» »
Trafiğe bir can daha!
Trafiğe bir can daha!

Değirmenlik - Girne yolu üzerinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yunus Alkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabaha karşı saat 01:40 sıralarında, Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan KILIÇ (E-41) yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeğe çalışan  Yunus ALKAN (E-20)’a aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus ALKAN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahaade altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. 

Araç sürücüsü Ayhan KILIÇ tutuklanmış olup, sabahleyin çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay:Hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin hakları korunmalı06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
  • Hellime dikkat!06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
  • Oktay: KKTC’nin ticaret hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
  • Asgari ücret ne olacak?06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
  • Başbakan Tatar: Kamu maliyesinin yükünü azaltmak için bazı tedbirlerin alınması şart!06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
  • KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişinin tutuklandığını bildirdi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:22
  • Fuat Oktay Kıbrıs'a geldi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  • Türkiye'de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  • Alaniçi'nde çıkan yangın Mesarya bölgesini elektriksiz bıraktı!05 Temmuz 2019 Cuma 23:41
  • Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)05 Temmuz 2019 Cuma 23:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti