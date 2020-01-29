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Trafiğe bir can daha!

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Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Trafiğe bir can daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  kaza, saat 23.55'te yaşandı. Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Günay Öztürkler (E-22) yönetimindeki RK 470 plakalı  salon araç, Korkuteli radarını hemen geçtikten sonra sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, yolun solundan çıkarak demir bariyerin başlangıç kısmına çarptı ve iki takla atıp dere yatağı içerisine düştü.

Kaza sonrası araç sürücüsü Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kurucu (E-22), Müslüm Taş (E-25) ve Yusuf Taylan Özaydın (E-22) ise yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

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