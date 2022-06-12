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Trafiğe bir can daha!

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Keziban Konuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Trafiğe bir can daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 7 Haziran’da Güzelyurt-Lefke anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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