Trafiğe bir can daha!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda, Bahçeşehir Üniversitesi önünde meydana gelen trafik kazasında Gürsel ÖZÇIRAK hayatını kaybetti.
Bugün, saat 15:55'te Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 4 - 5'inci km'leri arasında, Güzelyurt’ta sakin Gürsel ÖZÇIRAK (E-64), yönetimindeki JG 822 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Bahçeşehir Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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