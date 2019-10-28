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Trafiğe bir can daha: 35 yaşındaki Özdemir kurtarılamadı...

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Bafra oteller bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan İsmail Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Trafiğe bir can daha: 35 yaşındaki Özdemir kurtarılamadı...

Bafra oteller bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan İsmail Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 

Ne olmuştu?

Bafra oteller bölgesinde, 15 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki Orhan Güzel isimli sürücü, yönetimindeki JR 549 plakalı araç ile batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 35 yaşındaki İsmail Özdemir yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine; ardından da İzmir Medikal Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Özdemir, dün tedavi gördüğü İzmir Medikal Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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