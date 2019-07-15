Kimi zaman alışkanlık olarak adlandırılarak önemsizleştirilen bir konudur trafiğin akış yönü. Kimi ülkelerde soldan akan trafik kimi ülkelerde ise tersi yönünde seyreder. Bu uygulamanın trafik gibi hayati bir konuda kanunlarla emir haline getirilmesi konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında.

Bu uygulamanın başlaması yaklaşık olarak Orta Çağ’a tarihlense de işin aslı daha eski dönemlere gidilmesi gerektiğidir. Bazı kaynaklar 1300’lü yılları işaret ediyor ancak durum gözüktüğünden farklı. Çünkü uygulamanın başlamasına ilişkin bilgiler, çok daha eski dönemlere götürüyor bizi.