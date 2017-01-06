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Trafik bunamaya yol açıyor olabilir

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Trafik bunamaya yol açıyor olabilir
Kanada'da yapılan bir araştırma, trafiğin bunama (demans) hastalığına neden olabileceğini ortaya koydu.

11 yılda tamamlanan araştırma için Ontario eyaletinde yaklaşık 2 milyon yetişkinle görüşüldü.

Ana yolun 50 metre yakınında yaşayan insanlarda hastalığa yakalanma oranının, 300 metre yakınında yaşayan insanlara göre yüzde 7 ile yüzde 11 arasında değişen oranlarda daha fazla olduğu belirlendi.

2001-2012 yıllarında yürütülen araştırmada, ana yoldan 300 metre uzakta yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında, aşağıdaki neticeler ortaya çıktı:

  • Ana yoldan 50 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski yüzde 7 daha yüksek
  • Ana yoldan 50-100 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski yüzde 4 daha yüksek
  • Ana yoldan 101-200 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski yüzde 2 daha yüksek

Araştırmacılar, hava kirliliğinin ve gürültülü trafiğin beynin işlevlerinin zayıflamasında etkili olabileceğini söylüyor.

Dünya çapında yaklaşık 50 milyon demans sendromu yaşıyor. Ancak, hafızanın ve beynin işlevlerinin azalmasına yol açan bu hastalığın nedenleri tam olarak çözülebilmiş değil.

'Daha fazla araştırma gerekli'

Araştırma raporunu yazanlardan, kamu sağlığı uzmanı Doktor Hong Chen, "Nüfus artışı ve kentselleşme pek çok insanın yoğun trafiğe maruz kalmasına yol açtı. Yoğun trafiğin yaygınlaşması ve bunama oranlarının artması, ana yolların yakınında az vakit geçirilse bile büyük bir kamu sağlığı sıkıntısına yol açabiliyor" dedi.

Hong Chen şöyle devam etti:

"Bu bağlantının anlaşılması için daha fazla araştırma gerekli, özellikle de hava kirliliği ve gürültü gibi trafiğin etkileri."

Araştırmacılar, gürültü, nitrojen oksit ve aşınan lastiklerden kalan taneciklerin sorunun bir parçası olabileceğini düşünüyor. Ancak, araştırma sadece bunama rahatsızlığının görüldüğü kişilerin yaşadığı yerlere odaklanıyor. Bu nedenle, trafiğin bu hastalığa yol açtığını kanıtlamakta yeterli olmadığı düşünülüyor.

'Bulgular ilginç ve provokatif'

Nottingham Üniversitesi Demans Merkezi Başkanı Doktor Tom Dening de bulguların "ilginç ve provokatif" olduğunu söyledi.

Dening, "Motor egzozundan çıkan dumanın yarattığı hava kirliliğinin beyin patolojisine etkide bulunarak bunama riskini artırabileceği fikri akla yatkın ve bu kanıt yoğun trafik yaşanan yerlerin yakınlarında yaşayan insanları rahatsız edebilir" diyor.

Uzmanlar ise bunama riskini azaltmak için sigara içme alışkanlığını bırakmayı, spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi öneriyor.

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