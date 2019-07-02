Trafik canavarı bir can daha aldı...
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre akşam saat 00.30 sıralarında, Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde, Mormenekşe’de sakin 26 yaşındaki Önder Gülkan yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü doğu istikametine doğru bakar şekilde durdu. Araç sürücü olay mahallinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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