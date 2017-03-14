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Trafik canavarına geçtiğimiz gün bir vatandaşımızı daha verdik

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Trafik canavarına geçtiğimiz gün bir vatandaşımızı daha verdik
Dün gerçekleşen kazada ATV türü araçla seyrettiği sırada kontrol hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarpan ve hayatını kaybeden Ceral'ın otopsisi tamamlandı.

Gazimağusa–İskele anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde, dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza 64 yaşındaki Salih Ceral’ın, yönetimindeki LJ 132 plakalı ATV araç ile Crystal Rocks Otel istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Salih Ceral kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, Ceral’a yapılan otopsi sonucunda “kazaya bağlı kafatası kırığı ve beyin doku yaralanması” sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ceral’ın ölümüyle bu hafta meydana gelen 66’ncı kazada 3’üncü ölüm oldu.

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