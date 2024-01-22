  • BIST 8042.13
  • Altın 1966.709
  • Dolar 30.2376
  • Euro 32.9793
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Trafik cezaları can yakacak! İşte yeni cezalar!

» »
Trafik cezaları can yakacak! İşte yeni cezalar!
Trafik cezaları can yakacak! İşte yeni cezalar!

Yeni trafik cezalarının listesi şu şekilde: -Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş), 5 puan.

-Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş)

-Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-Brüt asgari ücret kadar para cezası, 100 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş), 5 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden 40 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %15’i kadar para cezası (4.138 TL 5 Kuruş), 10 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak- Brüt asgari ücretin %25’i kadar para cezası (6,896 TL 75 Kuruş), 50 puan.

-Trafik ışıklarına riayet etmeme- Brüt asgari ücretin %20’si kadar para cezası (5,517 TL 40 Kuruş) 30 puan.

-Trafik levha ve işaretlerine uymamak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş) 15 puan. -Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek- Brüt asgari ücretin %50’si kadar para cezası (13,793 TL 50 Kuruş)-100

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay'dan Arıklı'ya kısım akraba yandaş kıyağı eleştirisi!21 Ocak 2024 Pazar 16:37
  • Ülke genelinde eş zamanlı trafik ve asayiş kontrolü21 Ocak 2024 Pazar 09:36
  • Mağusa'da kayıp şahıs21 Ocak 2024 Pazar 09:34
  • Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu21 Ocak 2024 Pazar 09:30
  • Ercan'da Sis yüzünden bazı uçuşlar ertelendi21 Ocak 2024 Pazar 07:38
  • “Kronos 2” hedefinde doğal gaz rezervuarı bulundu20 Ocak 2024 Cumartesi 14:19
  • Üstel:  Önceliğimiz Gençlerimiz20 Ocak 2024 Cumartesi 12:54
  • Polisin sıkı denetimleri sürüyor... 17 Araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı!20 Ocak 2024 Cumartesi 10:58
  • İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı!20 Ocak 2024 Cumartesi 10:57
  • KIB-TEK'e ait kabloları çaldılar: 2 kurum çalışanı tutuklandı20 Ocak 2024 Cumartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti