Trafik cezaları can yakacak! İşte yeni cezalar!

Yeni trafik cezalarının listesi şu şekilde: -Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş), 5 puan.

-Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş)

-Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-Brüt asgari ücret kadar para cezası, 100 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş), 5 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden 40 kilometreye kadar aşmak- Brüt asgari ücretin %15’i kadar para cezası (4.138 TL 5 Kuruş), 10 puan.

-Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak- Brüt asgari ücretin %25’i kadar para cezası (6,896 TL 75 Kuruş), 50 puan.

-Trafik ışıklarına riayet etmeme- Brüt asgari ücretin %20’si kadar para cezası (5,517 TL 40 Kuruş) 30 puan.

-Trafik levha ve işaretlerine uymamak- Brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası (2,758 TL 70 Kuruş) 15 puan. -Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek- Brüt asgari ücretin %50’si kadar para cezası (13,793 TL 50 Kuruş)-100