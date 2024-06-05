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Trafik cezalarına artış geldi!

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Davasız halledilebilecek trafik suçlarında sürücülere uygulanacak sabit para cezaları, yeni asgari ücret oranında artırıldı.
Trafik cezalarına artış geldi!

Davasız halledilebilecek trafik suçlarında sürücülere uygulanacak sabit para cezaları, yeni asgari ücret oranında artırıldı. Artışlı rakamlar 5 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Puan cezalarında ise değişiklik olmadı.

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmanın cezası bir asgari ücrete denk gelen 33 bin 926 TL olurken, süratin cezası aşılan kilometreye göre 8 bin 481,50 TL’ye kadar yükseldi.

Alkollü araç kullanmak alkol oranına göre bir asgari ücrete kadar cezalandırılırken, seyrüsefer ruhsatsız veya muayenesiz araç kullanma ile sürüş esnasında cep telefonu kullanmanın cezası 3 bin 392,60 TL oldu.

-Cezalar

Asgari ücrete endeksli olan davasız halledilebilecek trafik suçlarının para cezaları, yılın ikinci asgari ücretinin aylık brüt 33 bin 926 TL olarak belirlenmesiyle artırıldı.

Buna göre; hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak 3 bin 392,60 TL, hız sınırını 20 km’den fazla aşmak 5 bin 88,90 TL, hız sınırını 40 km’den fazla aşmak 8 bin 481,50 TL oldu.

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası 16 bin 963 TL olurken, araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesinin para cezası 16 bin 963 TL’ye, alkol oranının 100 mlgr’ı aşması halinde ise 33 bin 926 TL’ye yükseldi.

-Seyrüsefer ruhsatsız veya muayenesiz araç kullanma 3 bin 392,60 TL

Sürüş ehliyetsiz ve mal sahibinden izinsiz araç kullanmanın cezası 33 bin 926 TL olurken, sürüş ehliyetini beraberinde taşımama 1696,30 TL, seyrüsefer ruhsatsız veya muayenesiz araç kullanmanın cezası 3 bin 392,60 TL olarak belirlendi.

-İlk yardım çantası bulundurmama 1696,30 TL

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıma 8 bin 481,50 TL, egzozdan duman ve zehirli gaz çıkartma 3 bin 392,60 TL, otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama 3 bin 392,60 TL, üçüncü şahıs sigortasız veya sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma 8 bin 481,50 TL, motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamanın cezası ise 1696,30 TL’ye yükseldi.

-Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 3 bin 392,60 TL

Sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullandıkları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymaları ile seyir halinde trafik levha ve işaretlerine riayet edilmemesinin cezası 3 bin 392, 60 TL olurken, trafik ışıklarına riayet etmemenin cezası da 6 bin 785,20 TL olarak belirlendi.

Takside taksimetre bulundurmamanın cezası 11 bin 874,10 TL, takside taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada hileli çalıştırmanın cezası ise 16 bin 963 TL oldu.

-Puan cezaları

Para cezalarıyla birlikte uygulanan puan cezalarından bazıları şöyle:

“Hız sınırını 20 kilometre kadar aşmak 5 puan; 20 kilometreden fazla aşmak 25 puan; 40 kilometreden fazla aşmak 50 puan; alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak 100 puan; mal sahibinden izinsiz araç kullanmak 100 puan; sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek 100 puan; makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek 100 puan; sigortasız veya sigorta kapsamı dışında araç kullanmak 20 puan; trafik ışıklarına uymamak 30 puan.”

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