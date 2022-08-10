Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor! 1.400 TL'lik cezayı işte böyle iptal ettirdi

Trafiğe çıkan herkesi yakından ilgilendiriyor! Otoyollardaki hız sınırını aşan vatandaşlara kısa süre içinde hız cezası tebliğ ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında hız sınırı otoyollarda 120'den 130'a çıkarılmıştı. Aşırı hızd

Konya'da avukatlık yapan Adem Akyürek, 2021'in Kasım ayında Bursa Adliyesi'nde bir duruşmaya katıldı. Yine aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya dönmek isteyen Akyürek, Afyon'da 90 kilometre sınırı olan yolda 108 kilometre hız yaparak trafik cezası yedi. Hız sınırını geçtiği için 1400 TL ceza yiyen Avukat Akyürek, cezaya itiraz etti.

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! TRAFİK CEZASINA BÖYLE İTİRAZ ETTİ

Mesleğinin sorumluluğu gereği cezanın iptali için Afyon'daki Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Adem Akyürek'in istediği oldu. İki duruşmanın zabıtlarını da delil olarak sunan Akyürek, cezanın iptalini istedi.

Hakimlik, avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizdi ve durumu kamu görevi olarak nitelendirdi. İtiraz kabul edildi. 1400 TL'lik trafik cezası da iptal edildi. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.

CEZANIN İPTALİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Bazı avukatlar, verilen kararın doğru olduğunu savunurken bazı avukatlar da bu kararın olumsuz örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Kaynak: Sabah