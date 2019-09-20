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Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'ndeki uyarı grevi devam ediyor

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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) personel eksikliği gerekçesiyle, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde dün başlattığı uyarı grevine bugün de devam ediyor.
Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'ndeki uyarı grevi devam ediyor

AK muhabirinin Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde bugün de tam gün uyarı grevi yapılıyor.

Kuyucuoğulları, sıkıntının devamı durumunda ise 23 Eylül Pazartesi'den itibaren süresiz greve gidileceğini söyleyerek, Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki grevin sona erdiğini, bugün sabah itibarıyla vatandaşlara hizmet verilmeye başladığını kaydetti.

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