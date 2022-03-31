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Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Intertraffic Fuarına Katıldı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve ekibi, 29 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenmekte olan “Intertraffic” trafik teknolojileri fuarına katıldı.
Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Intertraffic Fuarına Katıldı

Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Intertraffıc Fuarına Katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve ekibi, 29 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenmekte olan “Intertraffic” trafik teknolojileri fuarına katıldı.

Fuarın açılışından bir gün önce, KKTC’de kullanılan sabit hız tespit kameralarını üreten firmanın fabrikasını ziyaret eden Yeşil ve ekibi, mevcut ve yeni teknolojiler ile ilgili sunumlara katılarak firma yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Fuarda, mevcut sabit hız tespit kameralarının standında detaylı inceleme yapan Yeşil ve ekibi, kameraların teknik durumları, gelişmeler ve yenilikleri yerinde inceledi. Mustafa Yeşil ve beraberindekiler, akıllı trafik sistemleri ile ilgili diğer stantları da ziyaret ederek ürünler hakkında firma yetkilerinden bilgi aldı.

Akıllı kavşak sistemleri, yük taşıma araçlarının ve ağır vasıtaların yük ve hız tespitine yönelik yeni teknolojileri yerinde gören Yeşil ve ekibi, KKTC’deki kameralara monte edilebilen, kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlallerini tespit edebilecek modüllerle ilgili detaylı incelemede bulundu.

Fuar ve firma ziyareti katılımında Mustafa Yeşil’e Trafik Hizmetleri Şube Sorumlusu Korhan Çağın ve II. Derece İnşaat Teknisyeni Yüksel Cenktaş eşlik etti.

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