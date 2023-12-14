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Trafik Denetiminde 393 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Ülke Genelinde Trafik Denetiminde 393 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı, 2 Tutuklama ve 16 Araç Trafikten Men Edildi
Trafik Denetiminde 393 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 393 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı: 2 Tutuklama ve 16 Araç Trafikten Men Edildi!

13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ülke genelindeki polis denetimlerinde, toplam 2.026 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 238 sürücü, yasal hız sınırını aşmak; 15 sürücü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 22 sürücü, trafik ışıklarına uymamak; 1 sürücü, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak; 2 sürücü, sigortasız araç kullanmak; 41 sürücü, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 16 sürücü, emniyet kemeri takmamak; 14 sürücü, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 44 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Bu kapsamda toplamda 393 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler neticesinde 2 araç sürücüsü tutuklanırken, 16 araç ise trafikten men edildi. Toplum güvenliği ve trafik düzeni açısından gerçekleştirilen bu önemli operasyon, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı caydırıcı bir tedbir olarak değerlendirilmektedir.

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