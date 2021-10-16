Trafik denetiminde ortaya çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

15.10.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Kumyalı-Ziyamet anayolu üzerinde, bir polis ekibi tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada; kullanımında bulunan araçla kontrol maksatlı durdurulan T.C.A.(28)'nın şüpheli hareketleri neticesinde, söz konusu şahısın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 0.5 gram ağırlığına metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.E. (E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.