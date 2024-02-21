Trafik denetimleri: 2 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 147 araç sürücüsü kontrol edildi ve 254’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 119’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 462 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 40 araç ise trafikten men edildi.