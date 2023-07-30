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Trafik denetimleri: 52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

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Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı.
Trafik denetimleri: 52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 309 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 43’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 52 aracın trafikten men edildiği ve 4 sürücünün de tutuklandığı duyuruldu.

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