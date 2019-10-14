Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza

7 ile 13 Ekim tarihleri arasındaki trafik kontrollerinde 10 bin 939 kişi kontrol edildi, bin 191 sürücüye ceza yazıldı.

07 – 13 Ekim tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 10 bin 939 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 1191’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 253’ü süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 187’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 50’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 71’i alkollü araç kullanmak, 165’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 102’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 38’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 21’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 8’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 206’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.