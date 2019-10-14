  • BIST 94.364
  • Altın 284,337
  • Dolar 5,9300
  • Euro 6,5362
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza

» »
7 ile 13 Ekim tarihleri arasındaki trafik kontrollerinde 10 bin 939 kişi kontrol edildi, bin 191 sürücüye ceza yazıldı.
Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza

07 – 13 Ekim tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 10 bin 939 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Kontrol edilen araç sürücülerinin 1191’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 253’ü süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 187’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 50’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 71’i alkollü araç kullanmak, 165’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 102’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 38’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 21’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 8’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 206’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patates ekimi yapılan arazilerin bildirimi için yarın son gün14 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza14 Ekim 2019 Pazartesi 16:27
  • KTÖS: Sayın Akıncı nezdinde yapılan saygı sınırlarını aşan, TC yetkililerine yaptıkları hakaretleri aynen iade ederiz14 Ekim 2019 Pazartesi 16:23
  • Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor14 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
  • DP'den Barış Pınarı Harekatı'na destek14 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
  • UniteCyprusNow savaş çıkırtkanlığını kınar14 Ekim 2019 Pazartesi 16:01
  • Akıncı: Haksız ve yaralayıcı ifadeleri sahiplerine iade ediyorum14 Ekim 2019 Pazartesi 15:53
  • "Umarım bu açıklama ve kamplaşmanın nedeniseçim değil!"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
  • "Herkes kullanığı kelimelere özen göstermeli"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti